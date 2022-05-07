Лепс пообщался с участниками спецоперации в госпитале

Заслуженный артист России, певец и композитор Григорий Лепс побывал в военном госпитале, где лечатся и проходят реабилитацию военнослужащие, которые получили ранения при выполнении боевых задач в спецоперации на Украине, сообщает Минобороны РФ.
Заслуженный артист России, певец и композитор Григорий Лепс побывал в военном госпитале, где лечатся и проходят реабилитацию военнослужащие, которые получили ранения при выполнении боевых задач в спецоперации на Украине, сообщает Минобороны РФ.
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