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Лепс пообщался с участниками спецоперации в госпитале

Заслуженный артист России, певец и композитор Григорий Лепс побывал в военном госпитале, где лечатся и проходят реабилитацию военнослужащие, которые получили ранения при выполнении боевых задач в спецоперации на Украине, сообщает Минобороны РФ.

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