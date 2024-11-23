Скандал в продуктовом мире: в отечественных сосисках обнаружен канцерогенный компонент! Юлия ЧелкановаНедавние исследования показали, что в ряде отечественных марок сосисок был обнаружен опасный ингредиент, который может представлять серьезную угрозу для здоровья потребителей.
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