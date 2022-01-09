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Фил Джонс: «Кровь, пот, слезы – я все отдаю ради «МЮ». Снова ощущаю себя футболистом»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс, для которого матч 21-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (0:1) стал первым за два года, высказался о своем возвращении.

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