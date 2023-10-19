Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 943 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав
    Крым чей??? Только не пиши, что наш....это не принимается.Банку России дали...
  • Валентина Литвяк
    Иван! А две тысячи хорошо обученных военных и инструкторов ежедневно убивающих наши ребят на Украине - это не народ е...Израиль объявил Р...
  • Иван Щукин
    Так такие примеры с мигрантами как в ОАЭ не выгодны "нашей" правящей верхушке и особенно "царькам" на местах! Тогда у...Обман лоббистов м...

Сладких пирожков больше нельзя: Кулеба рассказал о причинах резкого похудения

Сладких пирожков больше нельзя: Кулеба рассказал о причинах резкого похудения

Глава МИД Украины Кулеба ответил на вопрос о своём изменившемся весе.В эфире украинского телевидения министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе журналисты задали вопрос, связанный с быстрым похудением.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх