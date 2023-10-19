Сладких пирожков больше нельзя: Кулеба рассказал о причинах резкого похудения

Глава МИД Украины Кулеба ответил на вопрос о своём изменившемся весе.В эфире украинского телевидения министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе журналисты задали вопрос, связанный с быстрым похудением.
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