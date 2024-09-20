Тепло дали в половине уральских школ и больниц

В Свердловской области включили отопление более чем в половине социальных объектов. Как сообщили в ДИПе, уже отапливаются 564 школы (51,7%); 895 детских садов (54,24%); 546 учреждений здравоохранения (54,22%); 496 учреждений культуры (46,4%); 320 прочих учреждений социальной сферы (38%).