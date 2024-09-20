РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

290 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Морж
    А что? Под мандатом ООН, который будут обеспечивать Российские вооружённые силы. Укры будут бомбить ООН?🙃МИД Украины отказ...
  • Maxim
    Тупых чинов на прогрев - в Заполярье..Больше полусотни ...
  • Sergiy Che
    Каждая западная демократия не против быть диктатурой (когда это им выгодно))СМИ: Урсула фон д...

Тепло дали в половине уральских школ и больниц

Тепло дали в половине уральских школ и больниц

В Свердловской области включили отопление более чем в половине социальных объектов. Как сообщили в ДИПе, уже отапливаются 564 школы (51,7%); 895 детских садов (54,24%); 546 учреждений здравоохранения (54,22%); 496 учреждений культуры (46,4%); 320 прочих учреждений социальной сферы (38%).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх