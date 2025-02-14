Против Трампа и Илона Маска подали иск 14 американских штатов

Против президента США Дональда Трампа и главы Департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска подали в суд 14 американских штатов — они обвинили ведомство бизнесмена в нарушении Конституции и безграничной власти.
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