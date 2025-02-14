RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 468 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    А может лучше ливерную колбасу вывести?...Шольц допустил вв...
  • Eduard
    Пора вам нос сломать тупой французик!Макрон заявил, чт...
  • Eduard
    Они тоже дураки,нацепят на себя "Пресс" и прочее как приманку, Бомжами одевайтесь никто не нападет!Пострадавший в Ку...

Против Трампа и Илона Маска подали иск 14 американских штатов

Против Трампа и Илона Маска подали иск 14 американских штатов

Против президента США Дональда Трампа и главы Департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска подали в суд 14 американских штатов — они обвинили ведомство бизнесмена в нарушении Конституции и безграничной власти.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх