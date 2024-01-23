С российской угольной отрасли собрались взять больше денег

«Ъ»: Минфин собирается повысить НДПИ для угольной отрасли на фоне падения цен Министерство финансов России собирается увеличить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для угольной отрасли, хотя точный размер повышения пока неизвестен.
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