БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Украинские зондеркоманды продолжают калечить одесситов

Украинские зондеркоманды продолжают калечить одесситов

Одесса, Татьяна Белая Недавно я упомянула о том, что украинизация берет в тиски каждого, кто легализован на Украине.

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АЛЕКСЕЙ
Одесситы превратились в терпил, нет у них нового Мишки Япончика, да и Котовский не родился.
Александр Яковенко
Нагнули одессу. Не та стала как в Ликвидации.
Николай Краснопольский
Одесситы ВСЕГДА были ТОРГАШАМИ, не умеющими и не способными себя защитить. А славу ей , как правило, создали приезжие.

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