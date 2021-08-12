Украинские зондеркоманды продолжают калечить одесситов

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитикаУкраинские зондеркоманды продолжают калечить одесситовОдесса, Татьяна Белая Недавно я упомянула о том, что украинизация берет в тиски каждого, кто легализован на Украине.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАЛЕКСЕЙОдесситы превратились в терпил, нет у них нового Мишки Япончика, да и Котовский не родился.Александр ЯковенкоНагнули одессу. Не та стала как в Ликвидации.НКНиколай КраснопольскийОдесситы ВСЕГДА были ТОРГАШАМИ, не умеющими и не способными себя защитить. А славу ей , как правило, создали приезжие.Комментировать
Свежие комментарии