Артиллеристы 5-ой общевойсковой армии группировки войск «Восток» уничтожили радиолокационную станцию Ground Observer-12 немецкого производства и полевой склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении спецоперации.
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