Из-за наводнения женщина почти сутки просидела на перевернутой машине посреди реки

Власти Калифорнии объявили чрезвычайное положение в нескольких округах из-за сильного наводнения. Жертвой стихии едва не стала женщина, которая просидела на перевернутой машине посреди реки почти 15 часов, сообщает «МИР 24».
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