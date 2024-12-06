В Госдуме оценили назначение Хинштейна врио губернатора Курской области

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Назначенный врио главы Курской области Александр Хинштейн оправдает доверие президента РФ Владимира Путина, он сможет отстаивать интересы жителей Курской области в сложный момент, заявил врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.
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