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Эсминец USS Gravely ВМС США сбил в Красном море крылатую ракету хуситов

Эсминец USS Gravely ВМС США сбил в Красном море крылатую ракету хуситов

Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки (CENTCOM) поделилось в социальной сети X информацией о том, что во вторник, 30 января, эсминец USS Gravely уничтожил ракету йеменских хуситов в Красном море.

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