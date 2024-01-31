Эсминец USS Gravely ВМС США сбил в Красном море крылатую ракету хуситов

Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки (CENTCOM) поделилось в социальной сети X информацией о том, что во вторник, 30 января, эсминец USS Gravely уничтожил ракету йеменских хуситов в Красном море.
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