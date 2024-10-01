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Тайваньские производители второй раз за год столкнутся с серьёзным ростом т...

Тайваньские производители второй раз за год столкнутся с серьёзным ростом т...

Тайваньские производители второй раз за год столкнутся с серьёзным ростом тарифов на электроэнергиюМинистерство экономики Тайваня, на которое ссылается Bloomberg, на этой неделе заявило о предстоящем повышении тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей с середины октября.

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