Фото с Гагариным в шлеме без надписи СССР - как штрих, говорящий о многом в новом учебнике по истории России от "господина" Мединского

Леонид Руси

Ну вот... дед твоего друга видел чертей... тебе сообщили, что они есть... Но ты же упёрнутый красный дьяволёнок... и не веришь ни во что... А я тоже их видел в астрале. Большого видел, 2 метра... и маленького чертёнка... летел по небу... А если у кого белочка, то в транс они входят и здесь, не в страле... Это называется устойчивый контакт в двух мирах. Всякий раз когда точка сборки, несущая сила духа, перемещается на оболочку кокона, это ворота в другой мир. А у наркоманов и алкашей... она, таки перемещается туда... И попадают они не в рай, а к чертям, в ад... Куда ты попадёшь и вскорости сам сможешь убедиться. А я там каждую ночь бываю... надоело... Фу, гадость такая... Какие они гадкие, подлые, ехидные и тупорылые... эти духи ада... Ты там будешь, а бренное тело твоё предадут земле... Мы духи... Мы будем жить вегда, меняя тела и планеты... В этих телах мы стажируемся... А Бога видят только два высших ангельских чина... Из девяти чинов ангельских, только 2.