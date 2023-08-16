Думаю, все знают о том, что совсем недавно в Москве презентовали новые учебники по истории России для школьников под редакцией Мединского, который ныне является помощником президента РФ.
Фото с Гагариным в шлеме без надписи СССР - как штрих, говорящий о многом в новом учебнике по истории России от "господина" Мединского
Комментарии
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Леонид Руси
Ну вот... дед твоего друга видел чертей... тебе сообщили, что они есть... Но ты же упёрнутый красный дьяволёнок... и не веришь ни во что... А я тоже их видел в астрале. Большого видел, 2 метра... и маленького чертёнка... летел по небу... А если у кого белочка, то в транс они входят и здесь, не в страле... Это называется устойчивый контакт в двух мирах. Всякий раз когда точка сборки, несущая сила духа, перемещается на оболочку кокона, это ворота в другой мир. А у наркоманов и алкашей... она, таки перемещается туда... И попадают они не в рай, а к чертям, в ад... Куда ты попадёшь и вскорости сам сможешь убедиться. А я там каждую ночь бываю... надоело... Фу, гадость такая... Какие они гадкие, подлые, ехидные и тупорылые... эти духи ада... Ты там будешь, а бренное тело твоё предадут земле... Мы духи... Мы будем жить вегда, меняя тела и планеты... В этих телах мы стажируемся... А Бога видят только два высших ангельских чина... Из девяти чинов ангельских, только 2.
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8 час.
Алексей Смирнов
Дополним учебник, уже не в первой.
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6 час.
Сергей Дмитриев
... Эти все такие ляпчики на уровне галош для Африки. Чему ж тут дивиться?
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4 час.
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