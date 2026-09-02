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Россия-Вьетнам. Музыка Дружбы

Россия-Вьетнам. Музыка Дружбы

1 сентября 2026 г. в Москве состоялось официальное мероприятие Провинции Футхо и концерт «Россия- Вьетнам.

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