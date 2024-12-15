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Дроноводы группировки «Центр» накрыли отступающих боевиков ВСУ (ВИДЕО)

Дроноводы группировки «Центр» накрыли отступающих боевиков ВСУ (ВИДЕО)

Дроноводы группировки «Центр» накрыли отступающих боевиков ВСУ. Бойцы выявили и «слегка взбодрили» убегающих укронацистов, нанеся точный удар барражирующим боеприпасом по скоплению украинских боевиков.

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