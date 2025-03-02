Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Будем сидеть: генерал Попов уже не верит в правосудие

Будем сидеть: генерал Попов уже не верит в правосудие

НовостиВолгограда.ру Генерал Иван Попов, которому вновь заменили домашний арест на СИЗО, дал короткое интервью перед решающим заседанием.

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Комментарии
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Андрей
как то все решили ,что правосудие -это невиновность...
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