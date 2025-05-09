Где "львы Ким Чен Ына"? Молчит Москва, молчит Пхеньян, трясётся Киев

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Где  они нужны, там они  и есть. Ага, щщщщщщщщщщас, так  и  ск5ажут  , где  они. Война  любит тайны.
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