Полицейские Татарстана выявили мигрантов в одном из ресторанов Казани

Сотрудники Центра по противодействию экстремизма совместно с коллегами из Управления по вопросам миграции, отдела по борьбе с организованной преступностью УУР МВД по Республике Татарстан России при силовой поддержке бойцов Росгвардии при проведении рейдов выявили ресторан, расположенный в Казани, в котором трудились нелегальные мигранты.
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