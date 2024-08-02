Полицейские Татарстана выявили мигрантов в одном из ресторанов Казани

Сотрудники Центра по противодействию экстремизма совместно с коллегами из Управления по вопросам миграции, отдела по борьбе с организованной преступностью УУР МВД по Республике Татарстан России при силовой поддержке бойцов Росгвардии при проведении рейдов выявили ресторан, расположенный в Казани, в котором трудились нелегальные мигранты.