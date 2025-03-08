Что, если доказательства существования Бога уже давно записаны в законах физики? Гарвардский астрофизик доктор Вилли Сун считает, что математическая формула, предсказавшая существование антиматерии, является весомым аргументом в пользу разумного замысла Вселенной.
Ученый из Гарварда рассказал про формулу, которая по его словам доказывает реальность Бога
Комментарии
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Daddy Bo
Как всегдя, крайности смыкаются. Все суждения и понятия закольцованы. Крайние, отрицающие существование Господа, совершенно сливаются с крайними противоположного края, объясняющими всё в мире присутствием Бога...
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22 час.
Дмитрий Бакланов
Законы природы и есть законы бога, точнее его ВОЛЯ. Природа - БОГ, точнее его часть воплощенная в реальности. Сам БОГ - нереален. Реальность - только подмножество планов существования.
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20 час.
Дмитрий Боев
Это как раз то, о чём глворится в ограничении, традиционно приписываемом Окаму: умножение количества рассматриваемых сузностей без особенной в том необходимости. Какая разница, какое имя вы дадите богу, раз вы заведомо не в состоянии ни определить ни отделиться от него. И с этой точки зрения, отрицание бога не менее бессмысленно, чем утверждение его наличия.
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18 час.
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