Ученый из Гарварда рассказал про формулу, которая по его словам доказывает реальность Бога

Дмитрий Боев

Это как раз то, о чём глворится в ограничении, традиционно приписываемом Окаму: умножение количества рассматриваемых сузностей без особенной в том необходимости. Какая разница, какое имя вы дадите богу, раз вы заведомо не в состоянии ни определить ни отделиться от него. И с этой точки зрения, отрицание бога не менее бессмысленно, чем утверждение его наличия.