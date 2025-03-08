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Ученый из Гарварда рассказал про формулу, которая по его словам доказывает реальность Бога

Ученый из Гарварда рассказал про формулу, которая по его словам доказывает реальность Бога

Что, если доказательства существования Бога уже давно записаны в законах физики? Гарвардский астрофизик доктор Вилли Сун считает, что математическая формула, предсказавшая существование антиматерии, является весомым аргументом в пользу разумного замысла Вселенной.

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Комментарии
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Daddy Bo
Как всегдя, крайности смыкаются. Все суждения и понятия  закольцованы. Крайние, отрицающие существование Господа, совершенно сливаются с крайними противоположного края, объясняющими всё в мире присутствием Бога...
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22 час.
Дмитрий Бакланов
Законы природы и есть законы бога, точнее его ВОЛЯ. Природа - БОГ, точнее его часть воплощенная в реальности. Сам БОГ - нереален. Реальность - только подмножество планов существования.
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20 час.
Дмитрий Боев
Это как раз то, о чём глворится в ограничении, традиционно приписываемом Окаму: умножение количества рассматриваемых сузностей без особенной в том необходимости. Какая разница, какое имя вы дадите богу, раз вы заведомо не в состоянии ни определить ни отделиться от него. И с этой точки зрения, отрицание бога не менее бессмысленно, чем утверждение его наличия.
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18 час.
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