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Демоны Сумеречного Мира — глава 14: Библиотека Под Песками. Правда о Творце

Демоны Сумеречного Мира — глава 14: Библиотека Под Песками. Правда о Творце

После победы над Гримхольдом Юру, Аса и Хаос движутся дальше на юг, следуя за слабым магическим следом, который ведёт их к древнему городу Сар-Анкар, погребённому под песками тысячи лет назад.

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