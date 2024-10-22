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Росгвардейцы обезвредили схрон ВСУ со 100 килограммами тротила в ЛНР

Росгвардейцы обезвредили схрон ВСУ со 100 килограммами тротила в ЛНР

t.me/Росгвардия Военнослужащие и сотрудники Росгвардии в ходе проведения разведывательно-поисковых мероприятий на освобожденных территориях Луганской Народной Республики обнаружили схрон с инженерными боеприпасами, оставленными подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба Росгвардии.

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