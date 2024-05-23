Норвегия запретит въезд для российских туристов

Разрешение на въезд смогут получить только те, кто приезжает к близким родственникам Норвегия ужесточит ограничения на въезд для россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз, опубликованный на сайте правительства страны.
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