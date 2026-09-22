20+ бабушек-рукодельниц, у которых в каждом стежке — уйма заботы и светлая история вдобавок

Одно из главных хобби бабушек — рукоделие: вязание, шитье и вышивка. Диву даешься, как наши бабули умудряются не просто сделать теплые носки или свитер, а создают что-то невероятно уютное, светлое, полное творчества: костюм на утренник, картину из ниток мулине, согревающие варежки с миньонами и даже сумочки для банок, чтобы внукам было удобнее перевозить осенние закатки.