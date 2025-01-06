🦢 В Анапе создадут центр помощи птицам, пострадавшим от загрязнения мазутом С такой инициативой выступил экоблогер-миллионник Алексей Сибирский, который сейчас спасает птиц в Анапе.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🦢 В Анапе создадут центр помощи птицам, пострадавшим от загрязнения мазутом С такой инициативой выступил экоблогер-миллионник Алексей Сибирский, который сейчас спасает птиц в Анапе.