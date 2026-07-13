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Аргументы и Факты

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Сергей Собянин утвердил перечень из восьми новых зон отдыха у воды

Сергей Собянин утвердил перечень из восьми новых зон отдыха у воды

В Москве стало больше современных зон отдыха у воды. Мэр столицы Сергей Собянин подписал распоряжение о включении еще восьми благоустроенных территорий в единый городской перечень, теперь число таких локаций, созданных по новому стандарту, достигло 15.

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