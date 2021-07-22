США назвали сделку с Германией по СП-2 спасением от «худшего сценария»

США столкнулись бы с худшим для себя сценарием развития событий, если бы не отказались от введения санкций против компании-оператора «Северного потока – 2» и не пошли на сделку с Берлином, заявил 22 июля официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
США столкнулись бы с худшим для себя сценарием развития событий, если бы не отказались от введения санкций против компании-оператора «Северного потока – 2» и не пошли на сделку с Берлином, заявил 22 июля официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
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