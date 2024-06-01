Многодетная жена участника СВО боится остаться без дома из-за КРТ в Красноярске

Мы уже больше года освещаем болезненную тему КРТ в Красноярске. Комплексное развитие территории означает, что жилые кварталы в Николаевке расторговали между застройщиками — вместе с частными домами и живущими в них людьми.
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