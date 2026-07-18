Вооруженные силы Украины оказались неспособны отразить ночную атаку на Одесскую область. Как сообщает издание «Страна.
В ВСУ сделали тяжелое признание после удара России
Комментарии
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Юрий Золотарев
БандероПАДАЛЬ должна СДОХНУТЬ! - только после этого можно что-то там "прекратить" в бомбёжках и Одессы, и Куева, и прочей, ставшей бандеровской ерундой, Украины.
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1 м.
Татьяна Х
Раньше нужно было это сделать.
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1 м.
Misha Glusch
щас то хоть быстро поедем? запрягали предельно долго...
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4 н.
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