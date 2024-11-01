Выставка ´Осенних красок хоровод´.

Организация ежегодной осенней выставки поделок из природного материала уже стало доброй традицией нашего детского сада, которая вдохновляет своей яркостью и пестротой красок на воплощение прекрасных творческих идей.
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