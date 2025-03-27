Матвиенко: киевский режим охотится за российскими военкорами

Сергей Фадеичев/ТАСС Киевский режим всё больше показывает свою звериную сущность, осуществляя террористические акты, а те, кто поставляет Украине оружие и разведывательные данные, также несут ответственность за преступления, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.