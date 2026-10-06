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Диетолог Залетова: смена рациона и холод могут обострить проблемы с ЖКТ

Диетолог Залетова: смена рациона и холод могут обострить проблемы с ЖКТ

Заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова рассказала, что осенью проблемы с желудочно-кишечным трактом могут обостряться из-за смены рациона и снижения температуры.

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