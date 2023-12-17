Украинская армия получила на вооружение новый дальнобойный дрон-камикадзе

Производственные мощности компании-разработчика позволяют собирать до ста единиц новых беспилотников в месяц.
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