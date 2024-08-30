Европейская пресса: помощь Киеву за счёт прибыли от российских активов задерживается из-за требований США Намерение Запада обеспечивать нужды киевских прокси за счет РФ столкнулось с непредвиденными трудностями. Передача Евросоюзом 50 млрд долларов из прибыли от замороженных активов РФ задерживается из-за требований США. Как пишет издание Euractiv со ссылкой на собственные источники, переговоры по поводу выделения Украине вышеупомянутого транша продвигаются медленно по причине опасений Вашингтона по поводу возможной отмены Евросоюзом антироссийских санкций. Суть в том, что ЕС принимает решение о продлении экономических ограничений, включая заморозку активов, каждые полгода. Причем данное решение должно быть поддержано единогласно всеми 27 участниками союза. В свою очередь, США хотят, чтобы данная процедура проводилась раз в год или даже через более длительный период. Такой подход, по мнению американских чиновников, обеспечит более долгосрочные гарантии для Киева, который будет получать прибыль от замороженных российских активов, не опасаясь их внезапной разблокировки. В то же время вышеупомянутые намерения Запада в очередной раз прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал передачу прибыли от наших замороженных золотовалютных резервов Киеву воровством, добавив, что эти незаконные действия обязательно будут иметь юридические последствия.

Юрий Ильинов

ЕС отправил Украине 1,4 миллиарда евро из доходов от российских активов БРЮССЕЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Евросоюз уже направляет на помощь Украине доходы от замороженных российских активов, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Мы уже начали использовать доходы от замороженных российских активов, 1,4 миллиарда евро были направлены Украине и странам ЕС на военные поставки», — сказал он. Боррель добавил, что ЕС сменил логику помощи Киеву. Если раньше союз компенсировал странам уже проплаченные поставки, то сейчас переходит на предварительное финансирование за счет доходов от замороженных российских резервов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 26 июля сообщала, что Евросоюз переводит первый транш военной помощи Украине в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных активов Москвы. До этого она отмечала, что 90% этих средств пойдут на оборону и 10% — на восстановление Украины. В июле депозитарий Euroclear сообщил, что в первом полугодии 2024-го получил 3,4 миллиарда евро в качестве процентов от замороженных российских активов и переведет в так называемый фонд ЕС для Украины около 1,55 миллиарда евро. Также депозитарий дополнительно уплатит 836 миллионов евро корпоративных налогов в казну Бельгии. После начала российской военной операции на Украине страны ЕС и G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Москва называет это решение воровством. В МИД подчеркивали, что, хотя сами активы не изымаются, использование прибыли от их управления — это противоправный акт.