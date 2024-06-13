Александра Рязанцева лично одевала всю команду «Квартал 95».Личный стилист главы киевского режима Александра Рязанцева, вступившая в состав Вооруженных сил Украины после начала спецоперации, умерла от сердечного приступа.
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