Темы дня

124 097 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • WestCork
    Так я это никогда и не скрывал, недоумок!))) У меня ник - бренд ирландского виски!))) Определил он, клоун!)))) И, кро...Есть возможность,...
  • WestCork
    Как странно. Совок развивал сельское хозяйство, а сейчас оно круче, чем при совке. При меньшем количестве пахотных зе...Есть возможность,...
  • Платон Платонов
    А что же Вы сидите и молчите? У меня, как бы родственник, в Подольске, работает каким-то начальником, в сфере ЖКХ. Го..."Реально нацистск...

Роскошная информация прилетела...

Роскошная информация прилетела...

Роскошная информация прилетела, с подтверждающими её фотографиями, насчёт того, что в Ильичёвск, порт и город, расположенный недалеко от Одессы, морем прибыл из Соединённых Штатов Америки радиоактивный груз в сильнейшим образом фонящих бочках.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх