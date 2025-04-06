Вкуснее, чем в ресторане: божественный сочный «Цезарь-бургер» за 10 минут

Сочный бургер «Цезарь» — идеальное сочетание вкуса и аромата. Этот бургер станет вашим любимым перекусом благодаря нежному куриному филе, сочным помидорам, хрустящим листьям салата и аппетитной сырной корочке.
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