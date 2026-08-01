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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чеферин хочет, чтобы ассоциации УЕФА, поддержавшие Инфантино перед выборами президента ФИФА, отозвали свои письма

В УЕФА не хотят, чтобы  Джанни Инфантино выиграл следующие выборы президента ФИФА. Как сообщает журналист Бен Джейкобс, президент Союза европейских футбольных ассоциаций  Александер Чеферин , хочет, чтобы все страны-члены УЕФА, выразившие письменную поддержку кандидатуре Инфантино, немедленно отозвали свои письма.

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