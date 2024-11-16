СССР первым приблизился к созданию источника бесконечной энергии. Что стало с одним из самых секретных проектов в мире?

70 лет назад, в ноябре 1954 года, советские ученые запустили термоядерную установку токамак Т-1. СССР первым в мире вплотную подошел к созданию самого безопасного и самого эффективного источника бесконечной энергии.
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