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"Ремдизель": в 2024 году начнется продвижение броневиков "Тайфунов" на экспорт

"Ремдизель": в 2024 году начнется продвижение броневиков "Тайфунов" на экспорт

Предприятие-производитель российских бронеавтомобилей АО "Ремдизель" в 2024 году собирается начать продвигать на экспорт броневики семейства "Тайфун", передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу компании.

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