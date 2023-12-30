"Ремдизель": в 2024 году начнется продвижение броневиков "Тайфунов" на экспорт

Предприятие-производитель российских бронеавтомобилей АО "Ремдизель" в 2024 году собирается начать продвигать на экспорт броневики семейства "Тайфун", передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу компании.
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