В Скадовском округе Херсонской области в результате атаки украинского беспилотника погибли женщина и её ребёнок 2012 года рождения.
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