Чай в пакетиках хотят запретить: в Госдуме озаботились вредностью популярного напитка

Чай в пакетиках хотят запретить: в Госдуме озаботились вредностью популярного напиткаВ Госдуме попросили Минздрав изучить влияние на здоровье чая, который продается в пакетиках-пирамидках, а при необходимости - запретить его.
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