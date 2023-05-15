Промес за 2,5 млн рублей купил футболку Иньесты на благотворительном вечере фонда Реброва

Артем Ребров, сейчас занимающий в «Спартаке» пост технического координатора, рассказал, что вингер красно-белых активно поучаствовал в вечере-аукционе, организованном его благотворительным фондом «Своими глазами» на стадионе «Открытие Банк Арена».
Артем Ребров, сейчас занимающий в «Спартаке» пост технического координатора, рассказал, что вингер красно-белых активно поучаствовал в вечере-аукционе, организованном его благотворительным фондом «Своими глазами» на стадионе «Открытие Банк Арена».
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