Асылъяр улы Әмир, кызы Нәүбәһәрнең җырлавын күрсәтте

Җырчы Асылъяр – Алсу Зәйнетдинова улы Әмир, кызы Нәүбәһарның җырлавын социаль челтәрдә урнаштырган. Әмир Игорь Дмитриев башкаруындагы «Әни генә» җырын җырлый, кызы «Җырлыйм әнием турында» дигән җырны башкара.
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