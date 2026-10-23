Студя Amazon MGM Studios почти закончила кастинг на роль нового Джеймса Бонда. По данным Deadline, в список главных кандидатов вошли четыре человека.
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