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Франция отрицает участие своих наёмников в СВО на стороне Украины

Франция отрицает участие своих наёмников в СВО на стороне Украины

Париж упрекнул Москву в манипуляциях фактами.МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, открестился от собственных граждан, воевавших и воюющих на Украине.

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Комментарии
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Игорь Ямкач
Значит,  там были не наемники, а кадровые французские вояки.
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20 час.

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