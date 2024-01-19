Париж упрекнул Москву в манипуляциях фактами.МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, открестился от собственных граждан, воевавших и воюющих на Украине.
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