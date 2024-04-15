Где находится точка Немо?

В южной части Тихого океана находится условная точка, максимально удаленная от любого участка суши. Ближайшая к ней обитаемая «местность» - расположенная на расстоянии 400 км Международная космическая станция.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии