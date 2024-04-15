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Где находится точка Немо?

Где находится точка Немо?

В южной части Тихого океана находится условная точка, максимально удаленная от любого участка суши. Ближайшая к ней обитаемая «местность» - расположенная на расстоянии 400 км Международная космическая станция.

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