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«Если тебе бывает стыдно за то, что ты сделал, значит, ты развиваешься». Александр Адамский – об ошибках и о том, как в них признаваться родителям

«Если тебе бывает стыдно за то, что ты сделал, значит, ты развиваешься». Александр Адамский – об ошибках и о том, как в них признаваться родителям

Александр Адамский В рамках проекта «Образовательная медиадеятельность» ученики 5 «Г» класса зеленоградской школы № 854 Мичелла, Виталий и Анна взяли интервью у научного руководителя Института проблем образовательной политики «Эврика», главного редактора «Вестей образования» Александра Адамского.

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