СУХС в терминальной стадии

«Вот что вы за люди такие, хохлы?!»(с)прапорщик ЗадовНу вот реально. Давайте поговорим откровенно, без всяких этих выкрутасов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Первый пошёл": Богатым азербайджанцам будут блокировать счета в России?В России должно остаться 120 тысяч азербайджанцев: На удар Баку отвечаем арифметически
- Внутренняя оккупация: Азербайджан создал на территории РФ альтернативное государство со своим бизнесом, флагами, властными и силовыми структурами
- Такого диалога Путина с Минобороны мы ещё не видели. Кто такие "мои ребята"?
Свежие комментарии