Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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СУХС в терминальной стадии

СУХС в терминальной стадии

«Вот что вы за люди такие, хохлы?!»(с)прапорщик ЗадовНу вот реально. Давайте поговорим откровенно, без всяких этих выкрутасов.

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Комментарии
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Катерина
Как говорится... не в бровь, а в глаз.
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