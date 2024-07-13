Неправильные санкции: Россия вошла в первую десятку стран по размеру торгового профицита

Пока наши недруги из западной коалиции буквально ломают головы, какие еще санкции и ограничения придумать в отношении РФ, российская экономика полностью адаптировалась к новым вызовам и демонстрирует рост ВВП, превосходящий показатели стран «Большой семерки» и большинства государств ЕС.
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